На Чернігівщині через російські удари постраждали шестеро людей, зокрема дитина
Російські війська завдали ударів по Корюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівської області. Внаслідок атак постраждали шестеро людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
У Корюківському районі через обстріли виникли пожежі в будинках і господарських спорудах. Травмувалися четверо людей, серед них 12-річна дитина.
Ще двоє людей постраждали в Новгород-Сіверському районі. Там внаслідок російського удару спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння.
Рятувальники ліквідували всі пожежі.
Нагадаємо, у Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 15 чоловік. Загинула 46-річна жінка. Пошкодження зафіксували у шести районах столиці.
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