Фото: ДСНС

Російські війська завдали ударів по Корюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівської області. Внаслідок атак постраждали шестеро людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Корюківському районі через обстріли виникли пожежі в будинках і господарських спорудах. Травмувалися четверо людей, серед них 12-річна дитина.

Ще двоє людей постраждали в Новгород-Сіверському районі. Там внаслідок російського удару спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння.

Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Нагадаємо, у Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 15 чоловік. Загинула 46-річна жінка. Пошкодження зафіксували у шести районах столиці.