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28 жовтня 2026, 09:16

Ракети, авіабомби й дрони: росіяни атакували Харківщину, 14 постраждалих

28 жовтня 2026, 09:16
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 20 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали 14 людей, зокрема 4-річний хлопчик

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

У Харкові поранення отримали чоловіки віком 68 і 66 років, а також жінки віком 32 і 65 років. Ще 65-річна жінка та 4-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес.

У Дергачах гостру реакцію на стрес отримали п’ятеро людей. У селищі Борова поранено 69-річного чоловіка. У селі Грушівка Кіндрашівської громади постраждали дві 53-річні жінки.

За даними обласної влади, російські війська застосували одну ракету, дві реактивні системи залпового вогню, чотири керовані авіабомби, чотири безпілотники типу "Молнія", вісім FPV-дронів і 143 БпЛА, тип яких встановлюють.

У Харкові пошкоджені складське приміщення, чотири автомобілі, вхід до станції метро, адміністративна будівля, цивільне підприємство, два багатоквартирні та один приватний будинок.

У Богодухівському районі пошкоджені приватний будинок і автомобіль у Золочеві, а також три приватні будинки та заклад культури в Чорноглазівці.

У Куп’янському районі зазнали пошкоджень три приватні будинки в селах Мирне, Кравцівка та селищі Шевченкове, електромережі в Миропіллі й багатоквартирний будинок у Великому Бурлуку.

В Ізюмському районі пошкоджені 24 приватні будинки, гараж, 12 автомобілів та електромережі в Ізюмі, а також навчальний заклад у селі Бугаївка.

У Харківському районі руйнувань зазнали два приватні будинки, два складські приміщення, автозаправна станція, гараж і три автомобілі в Дергачах. Також пошкоджені приватний будинок у Черкаській Лозовій та складська будівля в Залужному.

У Лозівському районі пошкоджений спортивний заклад у Лозовій і два приватні будинки в Близнюках. У Чугуївському районі внаслідок атаки пошкоджено трактор у селі Зарожне.

Нагадаємо, в ніч на 28 жовтня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/С-400 та 88 ударними БпЛА типу Shahed (38 із них – реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях.

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