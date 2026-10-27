Росіяни атакували критичну інфраструктуру Дніпра: троє постраждалих
Російські війська 27 жовтня атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. Там виникла пожежа. Унаслідок атаки постраждали троє людей, двох чоловіків віком 34 та 74 роки госпіталізували
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, на місці влучання зайнялася пожежа.
Медики надають постраждалим необхідну допомогу.
Нагадаємо, що у ніч на 27 жовтня ворог понад 40 разів атакував п’ять районів Дніпропетровщини безпілотниками та авіабомбами.
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