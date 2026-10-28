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28 жовтня 2026, 12:15

У кількох регіонах України є знеструмлення після російських атак

28 жовтня 2026, 12:15
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Ілюстративне фото: pixabay
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Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Станом на ранок є знеструмленні споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах, зокрема у Донецькій та Харківській областях.

На Сумщині енергетики продовжують відновлювати електропостачання після попередніх атак. Зокрема, у Конотопі світло вже повернули більшості споживачів, ремонтні роботи тривають.

Через пошкодження електромереж у частині регіонів 28 жовтня діють графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових підприємств і бізнесу також застосовують графіки обмеження потужності. Ці заходи необхідні для стабільної роботи енергосистеми та запобігання масштабнішим аваріям.

Нагадаємо, у ніч на 28 жовтня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/С-400 та 88 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 8 локаціях.

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