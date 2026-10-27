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27 жовтня 2026, 10:17

Лікар-педіатр із Харківщини помер після мобілізації – військові ініціювали перевірку

27 жовтня 2026, 10:17
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Ігор Ревека. Фото: threads / mrs.phammer
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Командування Сухопутних військ ЗСУ ініціювало перевірку обставин смерті військовослужбовця Ревека Ігоря Євгенійовича, який помер 16 жовтня

Про це повідомили в пресслужбі Командування, передає RegioNews.

Зазначається, що перевірка охопить усі етапи перебування військовослужбовця на службі:

  • обставини мобілізації,
  • проходження військово-лікарської комісії (ВЛК),
  • перебування у військовій частині,
  • проходження підготовки та обставини смерті.

За результатами перевірки командування обіцяє поінформувати громадськість про встановлені факти та ухвалені відповідно до чинного законодавства рішення.

Представників медіа та громадськість закликали утриматися від передчасних висновків до завершення з’ясування всіх обставин.

Як пише hromadske, Ігоря Ревеку мобілізували 25 вересня. Із 27 вересня до 2 жовтня він перебував у пункті постійної дислокації військової частини. 3 жовтня чоловік розпочав базову загальновійськову підготовку на полігоні, а вже 5 жовтня він поскаржився на погіршення самопочуття, після чого його госпіталізували.

У 1-му окремому штурмовому полку повідомили, що 16 жовтня Ревека помер у лікарні Дніпра. Причиною смерті назвали злоякісне новоутворення сигмоподібної кишки. У військовій частині наголосили, що смерть чоловіка не пов’язана з проходженням військової служби.

За інформацією міської ради Златополя, звідки родом чоловік, Ігор Ревека мав медичну освіту та працював у Харкові лікарем швидкої допомоги й педіатром.

Нагадаємо, за даними видання "Бабель", з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 25 осіб. Йдеться про смерті, не пов'язані з бойовими діями.

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".

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