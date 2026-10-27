Фото: МВА

Уночі 27 жовтня, близько 02:40, російські війська завдали удару із застосуванням реактивного БпЛА по місту Ізюм на Харківщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ізюмську МВА.

Вороже влучання зафіксовано в центральній частині міста – руйнувань зазнала адміністративна будівля, виникла пожежа.

Наразі інформації про постраждалих немає, наслідки обстрілу ще уточнюються.

Нагадаємо, у Миргородському районі Полтавської області 26 жовтня російський безпілотник влучив у територію одного з підприємств.