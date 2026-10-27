Кличко показав Південний міст у Києві після ракетного удару РФ

Фото: Telegram/Віталій Кличко

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Наразі спеціалісти встановлюють ступінь руйнувань і оцінюють стан споруди.

Через пошкодження Південного мосту також призупинили рух поїздів зеленою гілкою столичного метро на ділянці між станціями "Осокорки" та "Червоний Хутір".

Нагадаємо, у Києві через ворожу атаку тимчасово перекрили рух транспорту Південним мостом в обох напрямках. Також змінили рух поїздів на зеленій гілці столичного метрополітену.

Нагадаємо, від вечора 26 жовтня РФ атакувала столицю. Пошкоджено будівлі навчального закладу, гуртожитки та житлові будинки. Було відомо, що загинула одна людина, ще 15 постраждали.