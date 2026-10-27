Драгобрат. Фото: соцмережі

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов у горах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

"Станом на 08:00 27 жовтня 2026 року на горі Піп Іван хмарно, туман, вітер північно-східний, 17 м/с, температура повітря становить -4 °С. У високогір’ї випав сніг", – йдеться у повідомленні.

Сніг також випав на курорті Драгобрат.

Рятувальники закликають туристів не вирушати в гори за таких погодних умов, не наражати себе на небезпеку та стежити за прогнозами погоди.

Нагадаємо, раніше у Карпатах гірські рятувальники допомогли чотирьом туристам, які через погіршення погодних умов опинилися у складній ситуації між горами Брескул та Пожижевська.