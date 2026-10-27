Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на АТ "Хмельницькобленерго".

Частина електричного обладнання зазнала критичних руйнувань.

На місцях атак працюють ремонтні бригади, які ліквідовують наслідки обстрілів та відновлюють пошкоджене обладнання.

Енергетики зазначають, що ремонт обладнання з такими пошкодженнями є складним технологічним процесом, який потребує часу.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня РФ атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 280 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 25 локаціях.