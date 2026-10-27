На Львівщині мікроавтобус на смерть збив 60-річного чоловіка

Фото: Національна поліція

У понеділок, 26 жовтня, на трасі Київ–Чоп поблизу Стрия на Львівщині сталася смертельна ДТП. Водій мікроавтобуса збив 60-річного чоловіка, який загинув на місці

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася близько 04:30 у межах села Добряни.

За попередніми даними правоохоронців, 45-річний житель Івано-Франківської області, керуючи мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, скоїв наїзд на 60-річного мешканця Стрия.

Унаслідок ДТП пішохід дістав травми, від яких помер на місці події.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, на Волині поліцейський напідпитку збив двох пішоходів і втік із місця ДТП. Унаслідок аварії 43-річний чоловік і 39-річна жінка дістали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Обох госпіталізували.