Підробила інвалідність за допомогою ШІ: на Прикарпатті жінку оштрафували на 8,5 тис. грн

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На Івано-Франківщині суд оштрафував жительку Космацької громади, яка за допомогою штучного інтелекту підробила документи про інвалідність, щоби її чоловік отримав відстрочку від мобілізації

Про це йдеться у вироку Косівського районного суду, передає RegioNews.

Як встановив суд, жінка, яка перебуває у шлюбі з 2007 року, наприкінці літа 2024-го вирішила виготовити підроблені документи. Для цього вона використала особистий ноутбук, інтернет, програми для редагування фотографій та інструменти штучного інтелекту.

За допомогою цих засобів вона внесла зміни до посвідчення про інвалідність, виданого у 2018 році. Також жінка замінила анкетні дані іншої особи на власні та таким чином підробила довідку й висновок МСЕК.

Надалі підроблені документи використали як підставу для оформлення відстрочки від мобілізації її чоловікові. У лютому 2025 року в його застосунку "Резерв+" з’явилася відстрочка від призову до кінця мобілізації через нібито наявність у дружини інвалідності II групи.

Справу суд розглянув у спрощеному провадженні. Під час призначення покарання суд врахував, зокрема, те, що жінка виховує двох дітей та визнала свою провину.

У результаті суд призначив їй 8 500 гривень штрафу. Крім того, з обвинуваченої стягнули 7 701 гривню 76 копійок витрат на проведення експертиз.

Нагадаємо, в Рівненській області чоловік за допомогою ChatGPT підробив довідку МСЕК для відстрочки від мобілізації. Він визнав свою вину та погодився з обставинами справи. Чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень.