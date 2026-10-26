Фото: поліція

ДТП сталася 25 жовтня близько 14:00 на автодорозі Р-15 у селі В’язова Львівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобілі Volkswagen Caddy, яким керував 61-річний чоловік, та Volkswagen Passat під керуванням 30-річного водія.

Внаслідок ДТП травмувалися семеро людей: водії обох авто і п’ятеро пасажирів. Серед них – двоє хлопчиків віком 2 та 7 років, дві жінки віком 55 і 29 років, які їхали у Volkswagen Passat, а також 60-річна пасажирка Volkswagen Caddy.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, 25 жовтня близько 6:00 на Закарпатті автомобіль BMW врізався у відбійник. Пасажир загинув на місці, водій втік з місця аварії.