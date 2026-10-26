На Львівщині внаслідок ДТП постраждали семеро людей, серед них – діти
ДТП сталася 25 жовтня близько 14:00 на автодорозі Р-15 у селі В’язова Львівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися автомобілі Volkswagen Caddy, яким керував 61-річний чоловік, та Volkswagen Passat під керуванням 30-річного водія.
Внаслідок ДТП травмувалися семеро людей: водії обох авто і п’ятеро пасажирів. Серед них – двоє хлопчиків віком 2 та 7 років, дві жінки віком 55 і 29 років, які їхали у Volkswagen Passat, а також 60-річна пасажирка Volkswagen Caddy.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини аварії.
Нагадаємо, 25 жовтня близько 6:00 на Закарпатті автомобіль BMW врізався у відбійник. Пасажир загинув на місці, водій втік з місця аварії.
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