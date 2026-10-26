В Харькове врач "сделал" уклончивую инвалидность

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В Харькове судили врача-терапевта. Он внес ложные сведения в электронную медицинскую систему Helsi

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В марте заведующий отделением вместе с сообщниками решил помочь военнообязанному избежать призыва на военную службу. В результате медик внес в систему направление на прохождение комиссии по установлению инвалидности.

После этого оператор передала фейковые документы экспертной комиссии. Таким образом, "пациент" сможет получить инвалидность и отсрочку от призыва на военную службу.

Медик признал вину. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.

Напомним, что в Ивано-Франковской области суд оштрафовал жительницу Космачской общины, которая с помощью искусственного интеллекта подделала документы об инвалидности, чтобы ее муж получил отсрочку от мобилизации .