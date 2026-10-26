На Тернопільщині ДТП з автобусом: є загибла та 9 травмованих

Фото: Національна поліція

На Тернопільщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та рейсового автобуса. Загинула 23-річна водійка легковика, ще дев'ятеро людей отримали травми

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася в понеділок, 26 жовтня, близько 08:30 на автодорозі між селом Панасівка Скалатської громади та селом Малий Ходачків Великобірківської громади.

За попередніми даними поліції, 23-річна жителька Гусятинської громади, керуючи автомобілем Kia Sportage, виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнулася з рейсовим автобусом сполученням "Тернопіль – Калагарівка".

Від отриманих травм водійка легковика загинула на місці події.

В автобусі перебували 15 осіб. За попередньою інформацією, травми різного ступеня тяжкості отримали водій автобуса та восьмеро пасажирів. Серед травмованих – неповнолітній.

Нагадаємо, на Львівщині рейсовий автобус влетів у іномарку. 37-річний водій рейсового автобуса "Еталон" зіткнувся з Volkswagen Touareg, за кермом якого був 48-річний чоловік. Внаслідок ДТП постраждали обидва водії.