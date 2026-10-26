На Одещині ухилянти тікали за кордон у костюмах "кікімори"

Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники викрили чоловіків, які намагались виїхати за кордон. Це сталось біля кордону з Молдовою

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Двоє місцевих жителів призовного віку спланували маршрут, сподіваючись перейти придністровську ділянку українсько-молдовського кордону на Одещини. Для того, щоб їх ніхто не помітив, вони вдяглись в маскувальні костюми "кікімора".

"Сховатися від тепловізора не вдалося: прикордонники Подільського загону помітили пересування й затримали обох. На порушників склали адміністративні протоколи, справи передали до суду", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили чергову схему перетину кордону. Двоє ділків брали по 8500 доларів за "поїздку".