П'ятеро загиблих і 45 постраждалих: РФ масовано атакувала Харківщину

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 22 населені пункти області. Внаслідок обстрілів загинули п'ятеро людей, зокрема дитина, ще 45 людей постраждали, серед них – четверо дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в Харкові загинула 36-річна жінка, ще 11 людей постраждали, зокрема 7-річний хлопчик.

У селищі Пісочин загинули троє людей: 51-річна жінка, 19-річна дівчина та 16-річний хлопець. Поранення та інші травми дістали 28 людей, серед них – дівчатка віком 8, 10 і 13 років та дворічний хлопчик.

Біля села Макариха Золочівської громади загинув 69-річний чоловік. Також унаслідок ворожих атак постраждали жителі інших населених пунктів області: у Гороховатці поранено 57-річного чоловіка, у Вільхівці – 61-річну жінку та 38-річного чоловіка. Ще кілька людей зазнали гострої реакції на стрес.

Крім того, медики надали допомогу 49-річному чоловіку, який дістав поранення під час обстрілу села Хотімля 10 жовтня.

За даними обласної влади, російські війська застосували проти Харківщини 12 ракет, 11 керованих авіабомб, безпілотники "Ланцет" і "Молнія", FPV-дрони, а також 136 БпЛА, тип яких встановлюють.

У Харкові пошкоджено 30 приватних будинків і 11 автомобілів. Руйнування також зафіксували в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, магазин, складські й офісні приміщення, заклад освіти та об’єкти підприємств.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 817 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Одна людина дістала поранення. За добу надійшло 47 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.