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12 октября 2026, 09:09

Пятеро погибших и 45 пострадавших: РФ массированно атаковала Харьковщину

12 октября 2026, 09:09
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 22 населенных пункта области. В результате обстрелов погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 45 человек пострадали, среди них – четверо детей

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове погибла 36-летняя женщина, еще 11 человек пострадали, в том числе 7-летний мальчик.

В поселке Песочин погибли три человека: 51-летняя женщина, 19-летняя девушка и 16-летний парень. Ранения и другие травмы получили 28 человек, среди них девочки в возрасте 8, 10 и 13 лет и двухлетний мальчик.

У села Макариха Золочевской общины погиб 69-летний мужчина. Также в результате вражеских атак пострадали жители других населенных пунктов области: в Гороховатке ранены 57-летний мужчина, в Ольховке - 61-летняя женщина и 38-летний мужчина. Еще несколько человек подверглись острой реакции на стресс.

Кроме того, медики оказали помощь 49-летнему мужчине, который получил ранения при обстреле села Хотимля 10 октября.

По данным областных властей, российские войска применили против Харьковщины 12 ракет, 11 управляемых авиабомб, беспилотники "Ланцет" и "Молния", FPV-дроны, а также 136 БпЛА, тип которых устанавливают.

В Харькове повреждены 30 частных домов и 11 автомобилей. Разрушение также зафиксировано в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах. Повреждены жилые дома, автомобили, магазин, складские и офисные помещения, учебное заведение и объекты предприятий.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 817 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области. Один человек получил ранение. За сутки поступило 47 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

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