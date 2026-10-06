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06 жовтня 2026, 08:38

Росіяни вдарили по Харківщині: семеро загиблих і 80 постраждалих

06 жовтня 2026, 08:38
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та ще 10 населених пунктах Харківської області. Унаслідок обстрілів загинули семеро людей, ще 80 отримали поранення

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Харкові загинули дві жінки та четверо чоловіків. Ще 59 людей постраждали, серед них – дві дівчинки віком 11 і 15 років та 15-річний хлопець.

У Чугуєві шестеро людей дістали поранення, ще шестеро– гостру реакцію на стрес. У селі Раївка Шевченківської громади загинула 85-річна жінка, ще дві жінки віком 58 та 60 років були поранені.

У Золочеві поранень зазнали 41-річний чоловік і 56-річна жінка. Ще троє місцевих жителів – 67-річний чоловік та жінки 68 і 74 років – отримали гостру реакцію на стрес. У Дергачах із такою ж реакцією звернулася 56-річна жінка. У селі Феськи Золочівської громади поранено 59-річного чоловіка.

Російські війська атакували Слобідський та Київський райони Харкова керованими авіабомбами та безпілотниками.

Загалом по області ворог застосував одну ракету, три КАБи, дві реактивні системи залпового вогню, безпілотник "Герань-2", БпЛА "Молнія", сім FPV-дронів та 186 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. У Харкові пошкоджено близько 45 автомобілів, складські приміщення, два цивільні підприємства, чотири багатоквартирні будинки та приватні будинки.

Пошкодження також зафіксували у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах. Серед пошкоджених об’єктів – приватні будинки, автомобілі, електромережі, АЗС, гараж, дитячий заклад і цивільне підприємство.

Нагадаємо, вдень 5 жовтня росіяни вдарили по Харкову. Під прицілом був Слобідський район. Влучання зафіксували по цивільних підприємствах та поблизу житлового багатоквартирного будинку. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули 6 людей.

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