Удар по Харкову: під завалами знайшли фрагменти тіла ще однієї жертви

Фото: ДСНС

У Харкові продовжується пошуково-рятувальна операція після удару росіян. Під завалами рятувальники знайшли фрагменти тіла ще одного загиблого внаслідок обстрілу

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Слобідському районі міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ворожих авіаударів. Рятувальники ліквідовують пожежі та розбирають завали. На жаль, стало відомо, що під завалами виявили фрагменти тіла ще однієї загиблої людини.

"Загалом внаслідок атаки загинуло 6 людей, ще 59 постраждало, серед них 3 дитини", - кажуть в ДСНС.

Нагадаємо, вдень росіяни вдарили по Харкову. Рятувальники повідомляли про щонайменше п'ятеро загиблих та близько 50 поранених місцевих жителів.