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05 жовтня 2026, 21:30

Удар по Харкову: під завалами знайшли фрагменти тіла ще однієї жертви

05 жовтня 2026, 21:30
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Фото: ДСНС
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У Харкові продовжується пошуково-рятувальна операція після удару росіян. Під завалами рятувальники знайшли фрагменти тіла ще одного загиблого внаслідок обстрілу

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Слобідському районі міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ворожих авіаударів. Рятувальники ліквідовують пожежі та розбирають завали. На жаль, стало відомо, що під завалами виявили фрагменти тіла ще однієї загиблої людини.

"Загалом внаслідок атаки загинуло 6 людей, ще 59 постраждало, серед них 3 дитини", - кажуть в ДСНС.

Нагадаємо, вдень росіяни вдарили по Харкову. Рятувальники повідомляли про щонайменше п'ятеро загиблих та близько 50 поранених місцевих жителів.

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