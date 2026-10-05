Удар по Харкову: кількість загиблих зросла, десятки з пораненнями
Вдень росіяни вдарили керованими авіабомбами по Слобідському району Харкова. На жаль, кількісь загиблих зросла
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Влучання зафіксували по цивільних підприємствах та поблизу житлового багатоквартирного будинку. Внаслідок атаки стались пожежі: загорілись складська та виробнича будівлі. У житловому квартирі пошкоджені багатоповерхові будинки та авто.
"З-під завалів вдалося врятувати 2 людей. Під час аварійно-рятувальних робіт деблоковано тіла двох загиблих", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, раніше росіяни вдарили дронами по Краматорську. Внаслідок обстрілу загорівся багатоповерховий житловий будинок.
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