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06 октября 2026, 08:38

Россияне ударили по Харьковщине: семеро погибших и 80 пострадавших

06 октября 2026, 08:38
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и еще 10 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов погибли семь человек, еще 80 получили ранения

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове погибли две женщины и четверо мужчин. Еще 59 человек пострадали, среди них две девочки в возрасте 11 и 15 лет и 15-летний парень.

В Чугуеве шесть человек получили ранения, еще шестеро острую реакцию на стресс. В селе Раевка Шевченковской общины погибла 85-летняя женщина, еще две женщины в возрасте 58 и 60 лет были ранены.

В Золочеве ранения получили 41-летний мужчина и 56-летняя женщина. Еще трое местных жителей – 67-летний мужчина и женщины 68 и 74 лет – получили острую реакцию на стресс. В Дергачах с такой же реакцией обратилась 56-летняя женщина. В селе Феськи Золочевской общины ранен 59-летний мужчина.

Российские войска атаковали Слободской и Киевский районы Харькова управляемыми авиабомбами и беспилотниками.

В целом по области враг применил одну ракету, три КАБа, две реактивные системы залпового огня, беспилотник "Герань-2", БПЛА "Молния", семь FPV-дронов и 186 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В Харькове повреждено около 45 автомобилей, складские помещения, два гражданских предприятия, четыре многоквартирных дома и частные дома.

Повреждения также зафиксировали в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах. Среди поврежденных объектов – частные дома, автомобили, электросети, АЗС, гараж, детское заведение и гражданское предприятие.

Напомним, днем 5 октября россияне ударили по Харькову. Под прицелом находился Слободской район. Попадание зафиксировали по гражданским предприятиям и вблизи жилого многоквартирного дома. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли 6 человек.

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