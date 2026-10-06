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06 жовтня 2026, 08:14

Через атаки РФ на Запоріжжі поранені восьмеро людей

06 жовтня 2026, 08:14
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Фото: Рада оборони Запорізької області
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 955 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, восьмеро людей дістали поранення.

Окупанти здійснили 22 авіаудари, 744 атаки безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами, два обстріли з реактивних систем залпового вогню та 187 артилерійських ударів.

Авіаударів зазнали, зокрема, Кушугум, Комишуваха, Новомиколаївка, Зарічне, Новорозівка, Мирівка, Таврійське, Новотроїцьке, Лісне, Тернівка, Оріхів, Червоний Яр та Вільнянськ.

Безпілотники атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Балабине, Біленьке, Степногірськ, Оріхів, Гуляйпільське, Рівне, Воздвижівку та десятки інших населених пунктів області.

Також російські війська били з РСЗВ та артилерії по населених пунктах Запорізького, Пологівського та Василівського районів.

Унаслідок обстрілів надійшло 82 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російські війська протягом 5 жовтня майже 50 разів атакували безпілотниками та артилерією три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще один житель області дістав поранення.

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