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рВ ніч на 6 жовтня російські війська здійснили атаку на інфраструктуру Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

"Цієї ночі ворог знову атакував інфраструктуру. На щастя, обійшлося без постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Лисак додав, що житловий сектор також не зазнав руйнувань.

Нагадаємо, зранку 6 жовтня ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий.