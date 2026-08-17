Удар РФ по Краматорську: загинув 19-річний працівник пошти, ще семеро людей поранені

Фото: Донецька ОВА

Про це повідомили голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Унаслідок вибуху загинув 19-річний працівник пошти. Ще семеро цивільних віком від 23 до 42 років дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед травм – мінно-вибухові та осколкові поранення, а також контузії.

Внаслідок атаки пошкоджено будівлю поштового відділення. Остаточні наслідки удару уточнюються.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

Нагадаємо, вночі 16 серпня російська авіація атакувала приватний житловий сектор Слов’янська Донецької області фугасними авіаційними бомбами. Внаслідок ударів за двома різними адресами загорілися житловий будинок та господарська споруда.