Фото: прокуратура

Російські загарбники в ніч на 17 серпня двічі обстріляли місто Ізюм на Харківщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Перший удар відбувся 16 серпня близько 21:30. Попередньо, ворог випустив по місту керовану авіаційну бомбу реактивного типу УМПБ-5Р. Унаслідок вибуху пошкоджені щонайменше 15 будинків. Травм зазнали п’ятеро людей – три жінки та двоє чоловіків.

Орієнтовно о 04:00 17 серпня Ізюм знову опинився під ударом. Цього разу окупанти атакували місто безпілотником "Герань-3". Друга атака спричинила пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, а також автомобілів.

На місцях влучань працюють всі профільні служби.

Нагадаємо, вдень 16 серпня російські війська атакували Краматорськ, безпілотником влучили у приміщення поштового відділення. Загинув 19-річний працівник пошти. Ще семеро цивільних дістали поранення.