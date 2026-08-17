Фото: ОВА

У ніч на 17 серпня російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок ударів поранення дістали п'ятеро людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Постраждала 51-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

У Павлограді через ворожу атаку горіли приватний будинок, господарська споруда і авто. Поранені четверо людей. Двох жінок віком 65 та 87 років у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні.

Крім того, ворожі безпілотники спричинили займання приватних осель у Раївській та Миколаївській громадах Синельниківського району, а також пожежу у Вакулівській громаді Криворізького району.

Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували 26 населених пунктів Сумської області. Загинули дві людини, ще троє – травмовані.