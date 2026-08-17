На Сумщині через російські удари загинули дві людини, є травмовані
Упродовж минулої доби російські війська атакували 26 населених пунктів Сумської області. Ворог застосовував ракети, керовані авіаційні бомби, FPV-дрони, ударні БпЛА та артилерію
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок атаки ворожих безпілотників у Сумській громаді загинули 75-річний чоловік та 72-річна жінка. Ще одна 52-річна жінка була травмована.
У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмувалися 45-річні чоловік та жінка.
У громадах обстрілами пошкоджені щонайменше п’ять приватних будинків, чотири господарчі споруди, близько 30 гаражів, складські й логістичні приміщення, зерносховища, а також два вантажні автомобілі, мікроавтобус та інший транспорт.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 1217 ударів по 60 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак у Запорізькому районі загинули двоє людей, ще троє дістали поранення.