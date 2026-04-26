Росіяни накрили дронами Харківщину: є пораненні

Поліція Харківської області повідомляє:

Росіяни били по Богодухівському районі. Там постраждав 56-річний чоловік. При цьому в місті Богодухів та селі Івано-Шийчине пошкоджені електромережі.Також зазнали руйнувань адміністративні будівлі медичного закладу, пошти, кіоску та приватні булдинки.

У селі Дегтяри через влучання дрону пошкоджена автівка. У селі Заброди частково зруйновано дах складського приміщення. При цьому в місті Балаклія зруйнована адміністративна будівля ліцею - пошкоджено скління, сталося загоряння даху будівлі. Також пошкоджено фасад та скління господарчої будівлі поблизу школи та тильна сторона краєзнавчого музею, пошкоджено лінії електропередач.

"Не обійшлося без руйнувань приватних будинків в Купʼянському районі. Через артилерійський вогонь в селищі Ківшарівка поранено цивільну жінку.

В Чугуївському районі внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, господарські приміщення та лінії електропередач", - повідомили в поліції.

