26 квітня 2026, 10:55

Росіяни накрили дронами Харківщину: є пораненні

Фото: Національна поліція
Упродовж доби росіяни атакували населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів. Окупанти застосовували артилерію та безпілотники

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Росіяни били по Богодухівському районі. Там постраждав 56-річний чоловік. При цьому в місті Богодухів та селі Івано-Шийчине пошкоджені електромережі.Також зазнали руйнувань адміністративні будівлі медичного закладу, пошти, кіоску та приватні булдинки.

У селі Дегтяри через влучання дрону пошкоджена автівка. У селі Заброди частково зруйновано дах складського приміщення. При цьому в місті Балаклія зруйнована адміністративна будівля ліцею - пошкоджено скління, сталося загоряння даху будівлі. Також пошкоджено фасад та скління господарчої будівлі поблизу школи та тильна сторона краєзнавчого музею, пошкоджено лінії електропередач.

"Не обійшлося без руйнувань приватних будинків в Купʼянському районі. Через артилерійський вогонь в селищі Ківшарівка поранено цивільну жінку.
В Чугуївському районі внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, господарські приміщення та лінії електропередач", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські військові завдали масованого удару по Дніпру із застосуванням ракет та БпЛА. Відомо про чотирьох загиблих та 27 посстраждалих.

Близько 11:00 росіяни знову вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. На той час овідомлялося про одну загиблу людину та девʼятьох постраждалих.

