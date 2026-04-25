25 квітня 2026, 12:18

Росіяни знову вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі: є загиблий та поранені

Фото: ДСНС
У суботу, 25 квітня, близько 11:00 російські військові вкотре завдали удару по Дніпру

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок атаки понівечений багатоповерховий будинок. Одна людина загинула. Семеро дістали поранень, медики надають їм усю необхідну допомогу.

"Росіяни завдали удару по тому ж житловому кварталу, який атакували вночі", – зазначив очільник ОВА.

За інформацією ДСНС, на місці події тривають пошуково-рятувальні роботи, служби працюють над розбором завалів.

Також Ганжа повідомив, що рятувальники загасили у Дніпрі пожежу на АЗС, яка виникла через ворожу атаку сьогодні вранці. Знищені 8 вантажівок і 4 легковики.

На цій локації поранення отримали двоє чоловіків – 49 та 51 року. Обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Загалом через російський терор вночі та протягом дня у Дніпрі постраждали 34 людини, п'ятеро загинули.

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські військові завдали масованого удару по Дніпру із застосуванням ракет та БпЛА. Відомо про чотирьох загиблих та 27 посстраждалих.

війна обстріли Дніпро загиблий постраждалі
