На Сумщині через ворожі атаки пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру
23 квітня російські окупанти 22 рази обстріли Сумську область. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура
Про це повідомив начальник Сумської РВА Михайло Мельник, передає RegioNews.
За його словами, ворог продовжує цілеспрямовано бити по мирних об’єктах: енергетичній інфраструктурі, житлу, цивільному транспорту.
За минулу добу під вогнем із різних видів озброєння опинилися населені пункти 8 громад району, більшість із яких – прикордонні.
"З огляду на постійну небезпеку для людей з липня 2023 року в районі триває евакуація населення з небезпечних територій. Наразі з прикордоння вже виїхали близько 90% мешканців – це майже 29 тисяч людей. Усім, хто евакуюється, надається необхідна підтримка”, - каже Мельник.
У зв’язку з настанням весняного сезону очільник району закликав людей не повертатися до населених пунктів, звідки триває евакуація.
Нагадаємо, що 22 квітня у Сумській області внаслідок масованих російських атак постраждали 33 людини. Правоохоронці документують наслідки обстрілів.