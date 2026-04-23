16:56  23 квітня
COVID-19 в Україні: за тиждень захворіли 70 людей – МОЗ
13:28  23 квітня
Російські війська просунулися поблизу Мирного на Запоріжжі – DeepState
12:16  23 квітня
Отруєння в Ужгороді: завербована РФ жінка вбила військового
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2026, 21:59

На Сумщині через ворожі атаки пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

23 квітня 2026, 21:59
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

23 квітня російські окупанти 22 рази обстріли Сумську область. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура 

Про це повідомив начальник Сумської РВА Михайло Мельник, передає RegioNews.

За його словами, ворог продовжує цілеспрямовано бити по мирних об’єктах: енергетичній інфраструктурі, житлу, цивільному транспорту.

За минулу добу під вогнем із різних видів озброєння опинилися населені пункти 8 громад району, більшість із яких – прикордонні.

"З огляду на постійну небезпеку для людей з липня 2023 року в районі триває евакуація населення з небезпечних територій. Наразі з прикордоння вже виїхали близько 90% мешканців – це майже 29 тисяч людей. Усім, хто евакуюється, надається необхідна підтримка”, - каже Мельник.

У зв’язку з настанням весняного сезону очільник району закликав людей не повертатися до населених пунктів, звідки триває евакуація.

Нагадаємо, що 22 квітня у Сумській області внаслідок масованих російських атак постраждали 33 людини. Правоохоронці документують наслідки обстрілів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область обстріл
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
ВМС показали кадри знищення ворожої цілі на підході до Одеси
23 квітня 2026, 22:39
Просування мовного закону "Ківалова-Колесніченка" просувала РФ - ЗМІ
23 квітня 2026, 22:35
У Дніпрі чоловік стріляв по собаках
23 квітня 2026, 22:20
У Тернополі жінка віддала заощадження "парамедику" з Близького Сходу
23 квітня 2026, 21:52
Дніпропетровщина під вогнем: росіяни 30 разів атакували область артилерією та дронами
23 квітня 2026, 20:59
За незаконний видобуток піску на Одещині підозри отримали 8 осіб
23 квітня 2026, 20:47
Чи буде світло 24 квітня: в Укренерго попередили, на що чекати
23 квітня 2026, 20:20
У Чернігові та Чернігівському районі без світла залишились 152 тисячі абонентів
23 квітня 2026, 19:59
Атака на Дніпро: жінка прикривала собою дитину (ВІДЕО)
23 квітня 2026, 19:55
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »