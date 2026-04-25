Кількість загиблих внаслідок масованого удару по Дніпру зросла до чотирьох

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"Вже четверо загиблих у Дніпрі. 27 людей постраждали через нічну та ранкову атаки росіян на місто", – йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих – двоє дітей. Хлопчик 9 років перебуватиме на амбулаторному лікуванні. 17-річну дівчину госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські військові завдали масованого удару по Дніпру із застосуванням ракет та БпЛА. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 21 постраждалого.