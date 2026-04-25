Повторний удар по Дніпру: серед 9 постраждалих – три дитини
Троє дітей постраждали через повторну атаку на житловий квартал у Дніпрі у суботу, 25 квітня
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
"Хлопець 15 років та дівчина 16 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще один хлопець 16 років лікуватиметься амбулаторно", – йдеться у повідомленні.
За інформацією прокуратури, загалом через цей ворожий удар постраждали 9 людей.
Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські військові завдали масованого удару по Дніпру із застосуванням ракет та БпЛА. Відомо про чотирьох загиблих та 27 посстраждалих.
Близько 11:00 росіяни знову вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Повідомлялося про одну загиблу людину та сімох постраждалих.
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
