Троє дітей постраждали через повторну атаку на житловий квартал у Дніпрі у суботу, 25 квітня

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"Хлопець 15 років та дівчина 16 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще один хлопець 16 років лікуватиметься амбулаторно", – йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, загалом через цей ворожий удар постраждали 9 людей.

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські військові завдали масованого удару по Дніпру із застосуванням ракет та БпЛА. Відомо про чотирьох загиблих та 27 посстраждалих.

Близько 11:00 росіяни знову вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Повідомлялося про одну загиблу людину та сімох постраждалих.