Армія РФ 24 квітня завдала ударів БпЛА типу «Герань» по центральній частині міста Балаклії на Харківщині

Про це повідомила поліція Харківської області.

Один з безпілотників поцілив у житловий будинок, внаслідок чого загинула 61-річна жінка.

Другий безпілотник поцілив у дорожнє покриття, пошкоджено три транспортні засоби.

Поранень зазнали два працівники житлово-комунального господарства та 24-річний чоловік.

Ще два удари прийшлись по адміністративній будівлі ліцею та у дорожнє покриття між двома багатоквартирними житловими будинками.

Пошкодження зазнали припарковані транспортні засоби та скління будівель.

