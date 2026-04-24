Росіяни ударили "Геранями" по центру Балаклії, загинула літня жінка
Армія РФ 24 квітня завдала ударів БпЛА типу «Герань» по центральній частині міста Балаклії на Харківщині
Про це повідомила поліція Харківської області,передає RegioNews.
Один з безпілотників поцілив у житловий будинок, внаслідок чого загинула 61-річна жінка.
Другий безпілотник поцілив у дорожнє покриття, пошкоджено три транспортні засоби.
Поранень зазнали два працівники житлово-комунального господарства та 24-річний чоловік.
Ще два удари прийшлись по адміністративній будівлі ліцею та у дорожнє покриття між двома багатоквартирними житловими будинками.
Пошкодження зазнали припарковані транспортні засоби та скління будівель.
Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Ворог влучив у багатоповерхівку. Раніше повідомлялося про двох загиблих та десятьох поранених. Згодом рятувальники повідомляли, що виявили тіло ще однієї людини.