24 квітня 2026, 18:46

Росіяни ударили "Геранями" по центру Балаклії, загинула літня жінка

Фото: поліція Харківської області
Армія РФ 24 квітня завдала ударів БпЛА типу «Герань» по центральній частині міста Балаклії на Харківщині

Про це повідомила поліція Харківської області,передає RegioNews.

Один з безпілотників поцілив у житловий будинок, внаслідок чого загинула 61-річна жінка.

Другий безпілотник поцілив у дорожнє покриття, пошкоджено три транспортні засоби.

Поранень зазнали два працівники житлово-комунального господарства та 24-річний чоловік.

Ще два удари прийшлись по адміністративній будівлі ліцею та у дорожнє покриття між двома багатоквартирними житловими будинками.

Пошкодження зазнали припарковані транспортні засоби та скління будівель.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Ворог влучив у багатоповерхівку. Раніше повідомлялося про двох загиблих та десятьох поранених. Згодом рятувальники повідомляли, що виявили тіло ще однієї людини.

23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
У столиці викрили схему "липової" опіки за тисячі доларів
24 квітня 2026, 20:10
З’явилось відео моменту падіння жінки в яму на Оболоні
24 квітня 2026, 19:51
На Київщині іномарка збила дитину
24 квітня 2026, 19:15
Клірику УПЦ (МП) оголосили підозру за виправдовування російської агресії
24 квітня 2026, 18:58
На Харківщині чоловік майже рік ґвалтував дитину, яка вважала його рідним дідусем
24 квітня 2026, 17:58
У Києві судитимуть банду з 12 осіб, яка завалила столицю амфетаміном
24 квітня 2026, 17:23
Негода в Україні: На Житомирщині дерево розчавило автомобіль "швидкої”
24 квітня 2026, 16:59
Вдарив ножем, топив та закопав: на Полтавщині батько жорстоко вбив 3-річного сина
24 квітня 2026, 16:42
Наші вдома: в Україну повернулись з полону 193 воїни
24 квітня 2026, 16:25
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
