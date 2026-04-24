Російські війська майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровщини
Російські війська упродовж дня із застосуванням безпілотників та артилерії майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровщини, є пошкодження
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, у Нікопольському районі Дніпропетровщини росіяни били по райцентру, Покровській, Марганецькій і Мирівській громадах.
Пошкоджені магазини, інфраструктура, багатоквартирні й приватні будинки.
У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджений приватний будинок та автомобіль.
Ганжа підкреслив, що люди не постраждали.
Нагадаємо, що 24 квітня росіяни поцілили по пожежно-рятувальній частині в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
У Дніпрі пролунав потужний вибух: у місті пожежа
25 квітня 2026, 00:15Що відбувається з цінниками на АЗС: скільки коштує бензин в Україні
24 квітня 2026, 23:55Скандал у 14-ї ОМБр: дружини військових говорять, що їхні скарги ігнорували
24 квітня 2026, 23:30На Хмельниччині працівниця Ощалдбанку вкрала понад 100 тисяч у клієнта
24 квітня 2026, 23:00У Хмельницькому чоловік стріляв у дворі будинку
24 квітня 2026, 22:53У Дніпрі чоловік через ревнощі знищив авто
24 квітня 2026, 22:45У Києві мобілізований "вининувся" з вікна: що кажуть в ТЦК (ВІДЕО)
24 квітня 2026, 22:25Прикордонники показаи, як нищили російських "ждунів" (ВІДЕО)
24 квітня 2026, 21:55На Запоріжжі росіяни обстріляли пожежно-рятувальну частину
24 квітня 2026, 21:54
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі блоги »