26 апреля 2026, 10:55

Россияне накрыли дронами Харьковщину: есть раненые

26 апреля 2026, 10:55
Фото: Национальная полиция
За сутки россияне атаковали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. Кафиры применяли артиллерию и беспилотники

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Россияне били по Богодуховскому району. Там пострадал 56-летний мужчина. При этом в городе Богодухов и селе Ивано-Шийчине повреждены электросети. Также разрушены административные здания медицинского учреждения, почты, киоска и частные булдинки.

В селе Дегтяры из-за попадания дрона поврежден автомобиль. В селе Заброды частично разрушена крыша складского помещения. При этом в городе Балаклея разрушено административное здание лицея - повреждено остекление, произошло возгорание крыши здания. Также поврежден фасад и остекление хозяйственного здания вблизи школы и тыльная сторона краеведческого музея, повреждены линии электропередач.

"Не обошлось без разрушений частных домов в Купянском районе. Из-за артиллерийского огня в поселке Ковшаровка ранена гражданская женщина."
В Чугуевском районе в результате обстрелов повреждены частные дома, хозяйственные помещения и линии электропередач", - сообщили в полиции.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские военные нанесли массированный удар по Днепру с применением ракет и БПЛА. Известно о четырех погибших и 27 пострадавших.

Около 11:00 россияне снова ударили по многоэтажке в Днепре . В то время сообщалось об одном погибшем человеке и девяти пострадавших.

23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
