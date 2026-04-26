Россияне накрыли дронами Харьковщину: есть раненые

За сутки россияне атаковали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. Кафиры применяли артиллерию и беспилотники

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Россияне били по Богодуховскому району. Там пострадал 56-летний мужчина. При этом в городе Богодухов и селе Ивано-Шийчине повреждены электросети. Также разрушены административные здания медицинского учреждения, почты, киоска и частные булдинки.

В селе Дегтяры из-за попадания дрона поврежден автомобиль. В селе Заброды частично разрушена крыша складского помещения. При этом в городе Балаклея разрушено административное здание лицея - повреждено остекление, произошло возгорание крыши здания. Также поврежден фасад и остекление хозяйственного здания вблизи школы и тыльная сторона краеведческого музея, повреждены линии электропередач.

"Не обошлось без разрушений частных домов в Купянском районе. Из-за артиллерийского огня в поселке Ковшаровка ранена гражданская женщина."

В Чугуевском районе в результате обстрелов повреждены частные дома, хозяйственные помещения и линии электропередач", - сообщили в полиции.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские военные нанесли массированный удар по Днепру с применением ракет и БПЛА. Известно о четырех погибших и 27 пострадавших.

Около 11:00 россияне снова ударили по многоэтажке в Днепре . В то время сообщалось об одном погибшем человеке и девяти пострадавших.