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12 червня 2026, 15:15

Прикордонники показали, як розносять російських "ждунів" на фронті

12 червня 2026, 15:15
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Фото з відкритих джерел
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Українські захисники продовжують нищити ворога на фронті. Прикордонники показали свіжі кадри з фронту, де вони атакують російську техніку

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу підрозділу "DESTRUCTION TEAM" прикордонної комендатури швидкого реагування 5 прикордонного загону. Вони виконують бойові завдання на Північно-Слобожанському напрямку.

Прикордонники знайшли та знищили антени зв’язку і керування безпілотниками росіян. Також знищили велику кількість так званих дронів "ждунів": такі дрони росіяни часто використовують для ускладнення логістики підрозділів Сил оборони України.

"Крім того, прикордонники уразили БпЛА типу "молнія" безпосередньо на стартовому майданчику, вивели з ладу низку транспортних засобів окупантів та завдали ураження одній із пріоритетних цілей – гарматі Д-30", - розповіли військові.

Нагадаємо, що українські військові продовжують нищити техніку ворога на фронті. Прикордонники показали ефектні кадри з Брянської області РФ.

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