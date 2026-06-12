Полювання на дрони: СБУ знищує "Shahed" і "Ланцет" над Донеччиною

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Співробітники СБУ ведуть системну боротьбу з російськими безпілотниками в небі над Донеччиною, успішно перехоплюючи та знищуючи ворожі БпЛА різних типів

Про це повідомило 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, передає RegioNews.

За даними служби, на рахунку українських бійців – знищення значної кількості ударних і розвідувальних дронів, зокрема "Герань-5" ("Shahed"), баражуючих боєприпасів "V2U" з елементами штучного інтелекту, "Молнія-2", "Ланце" та інших.

У СБУ зазначають, що кожен знищений безпілотник – це зірвані плани противника щодо розвідки та ударів, а також збережені життя українських військових і цивільного населення.

Для протидії повітряним загрозам підрозділи СБУ застосовують сучасні дрони-перехоплювачі українського виробництва "Генерал Черешня Air". Поєднання технологій і професійної роботи операторів дозволяє ефективно виявляти та знищувати ворожі повітряні цілі.

Нагадаємо, що українські військові продовжують нищити техніку ворога на фронті. Прикордонники показали ефектні кадри з Брянської області РФ. На відео можна побачити роботу підрозділу "Химера" 105-го прикордонного загону.