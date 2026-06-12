11:12  12 червня
Відео у шкільному чаті: на Миколаївщині четверо дітей кинули кота в колодязь
10:16  12 червня
Електронні трудові книжки: що потрібно знати працівникам
10:23  12 червня
На Хмельниччині потонули бабуся та її 12-річна онука
UA | RU
UA | RU
12 червня 2026, 14:41

Полювання на дрони: СБУ знищує "Shahed" і "Ланцет" над Донеччиною

12 червня 2026, 14:41
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Співробітники СБУ ведуть системну боротьбу з російськими безпілотниками в небі над Донеччиною, успішно перехоплюючи та знищуючи ворожі БпЛА різних типів

Про це повідомило 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, передає RegioNews.

За даними служби, на рахунку українських бійців – знищення значної кількості ударних і розвідувальних дронів, зокрема "Герань-5" ("Shahed"), баражуючих боєприпасів "V2U" з елементами штучного інтелекту, "Молнія-2", "Ланце" та інших.

У СБУ зазначають, що кожен знищений безпілотник – це зірвані плани противника щодо розвідки та ударів, а також збережені життя українських військових і цивільного населення.

Для протидії повітряним загрозам підрозділи СБУ застосовують сучасні дрони-перехоплювачі українського виробництва "Генерал Черешня Air". Поєднання технологій і професійної роботи операторів дозволяє ефективно виявляти та знищувати ворожі повітряні цілі.

Нагадаємо, що українські військові продовжують нищити техніку ворога на фронті. Прикордонники показали ефектні кадри з Брянської області РФ. На відео можна побачити роботу підрозділу "Химера" 105-го прикордонного загону.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область війна СБУ дрони відео російська армія
Атака БпЛА на Крим і РФ: пожежі та перебої з електрикою після вибухів
12 червня 2026, 09:41
Всі новини »
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Прикордонники показали, як розносять російських "ждунів" на фронті
12 червня 2026, 15:15
Попри арешт: під Києвом продають активи компаній, пов'язаних із "Династією"
12 червня 2026, 14:26
На Київщині у вогні загинув чоловік
12 червня 2026, 14:05
Які технології роблять кондиціонери Cooper&Hunter зручнішими у щоденному використанні
12 червня 2026, 13:38
Наркобізнес і "вечірки": у Києві викрили 50-річного наркоторговця
12 червня 2026, 13:23
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
12 червня 2026, 13:12
Легковик опинився на даху іншого авто: у Тернополі трапилася курйозна ДТП
12 червня 2026, 13:10
Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди до Карпат
12 червня 2026, 12:54
У Львові автобус після зіткнення з мінівеном врізався в стіну: шестеро постраждалих
12 червня 2026, 12:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Всі блоги »