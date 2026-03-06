Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони знищили 950 окупантів, сім танків, шість бронемашин, 45 артилерійських систем, а також 208 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 06.02.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у ніч на 5 березня Військово-морські сили й Сили спеціальних операцій уразили підрозділи росіян, розташовані на буровій установці "Сиваш" в акваторії Чорного моря.