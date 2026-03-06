Українські оборонці ліквідували ще 950 окупантів – Генштаб
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат російській армії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу Сили оборони знищили 950 окупантів, сім танків, шість бронемашин, 45 артилерійських систем, а також 208 одиниць автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 06.02.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у ніч на 5 березня Військово-морські сили й Сили спеціальних операцій уразили підрозділи росіян, розташовані на буровій установці "Сиваш" в акваторії Чорного моря.
06 березня 2026, 08:55
