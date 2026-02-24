Українські прикордонники показали, як знищують піхоту ворога на півночі Харківщини

фото: ДПСУ

На Південно-Слобожанському напрямку у смузі оборони прикордонної бригади «Гарт» російсько-окупаційні війська намагаються прорватися через державний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Малими піхотними групами, за підтримки дронів, артилерії та авіації з різних напрямків, вони намагаються захопити позиції прикордонників та просунутися вглиб нашої території.

"На противника постійно полюють дрони прикордонників - розвідувальні, FPV, і важкі бомбери, що унеможливлює просування ворога. Зокрема за минулий тиждень військовослужбовці бригади знищили 28 окупантів, ще 22 – поранено", – йдеться у повідомленні.

