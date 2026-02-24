Українські прикордонники показали, як знищують піхоту ворога на півночі Харківщини
На Південно-Слобожанському напрямку у смузі оборони прикордонної бригади «Гарт» російсько-окупаційні війська намагаються прорватися через державний кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Малими піхотними групами, за підтримки дронів, артилерії та авіації з різних напрямків, вони намагаються захопити позиції прикордонників та просунутися вглиб нашої території.
"На противника постійно полюють дрони прикордонників - розвідувальні, FPV, і важкі бомбери, що унеможливлює просування ворога. Зокрема за минулий тиждень військовослужбовці бригади знищили 28 окупантів, ще 22 – поранено", – йдеться у повідомленні.
Раніше прикордонники показали, як знищують піхоту і техніку окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.
23 лютого 2026, 16:03
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
24 лютого 2026, 18:42
07 серпня 2025
