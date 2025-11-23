14:45  23 листопада
Тато колише труну із тілом своєї дитини: у Тернополі прощаються із загиблою жінкою та її дітьми
11:49  23 листопада
Прорив у лікуванні діабету 1-го типу вперше за 100 років: нова терапія допомагає організму виробляти власний інсулін
09:00  23 листопада
Масштабна нічна атака на Дніпропетровщину: 16 поранених, серед них 11-річна дитина
UA | RU
UA | RU
23 листопада 2025, 10:54

Дрон поцілив у магазин на першому поверсі багатоповерхівки в Запоріжжі – 5 поранених

23 листопада 2025, 10:54
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі безпілотник влучив у магазин у житловому будинку, п’ятеро людей отримали поранення

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Запоріжжі внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждали люди. Дрон потрапив у житлову багатоповерхівку та влучив у вхід до супермаркету на першому поверсі.

Дрон влучив у магазин на першому поверсі

П’ятеро громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості. Поліцейські-парамедики першими надали допомогу потерпілим і передали їх медикам швидкої для транспортування до лікарень.

Правоохоронці проводять поквартирний обхід, щоб перевірити, чи є додаткові постраждалі серед мешканців будинку. На місці також працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки, які документують наслідки атаки.

Розслідування обстрілу триває, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, після чергової нічної атаки на Дніпро кількість постраждалих зросла до 15 осіб, троє з яких залишалися у лікарнях у середньому стані тяжкості з травмами голови, рваними ранами та отруєнням продуктами горіння.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя безпілотники атака шахед обстріл супермаркет магазин поранені
Після нічної атаки на Дніпро по медичну допомогу звернулися вже 15 людей
23 листопада 2025, 09:40
У Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи: 33 загиблих, серед них – 6 дітей, 94 поранених та 6 зниклих безвісті
23 листопада 2025, 09:23
Масштабна нічна атака на Дніпропетровщину: 16 поранених, серед них 11-річна дитина
23 листопада 2025, 09:00
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Український співак Melovin отримав пропозицію від військового прямо на Майдані Незалежності
23 листопада 2025, 18:00
Поточна версія мирного плану США відповідає більшості українських пріоритетів, – Умєров
23 листопада 2025, 17:35
У Дніпрі підозрюваний у стрілянині 46-річний чоловік спричинив поранення двом містянам
23 листопада 2025, 17:00
Внаслідок бойових дій з боку окупанта зруйнувана майже вся генерація на Чернігівщині, – The Guardian
23 листопада 2025, 16:33
В Женеві продовжуються важливі переговори щодо завершення війни в Україні, – Зеленський
23 листопада 2025, 16:17
Українські спецпризначенці знищили склади дронів та позиції окупантів у Донецькій області
23 листопада 2025, 15:48
На Івано-Франківщині зіткнулися два авто: обидві машини злетіли в кювет, є постраждалі
23 листопада 2025, 15:05
Тато колише труну із тілом своєї дитини: у Тернополі прощаються із загиблою жінкою та її дітьми
23 листопада 2025, 14:45
Українська делегація розпочала переговори у Женеві з радниками США та Європи
23 листопада 2025, 13:45
Ворог завдав ударів по житлових районах Херсонщини: четверо загиблих та 11 поранених
23 листопада 2025, 13:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »