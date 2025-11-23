Фото: Національна поліція України

У Запоріжжі безпілотник влучив у магазин у житловому будинку, п’ятеро людей отримали поранення

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Запоріжжі внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждали люди. Дрон потрапив у житлову багатоповерхівку та влучив у вхід до супермаркету на першому поверсі.

Дрон влучив у магазин на першому поверсі

П’ятеро громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості. Поліцейські-парамедики першими надали допомогу потерпілим і передали їх медикам швидкої для транспортування до лікарень.

Правоохоронці проводять поквартирний обхід, щоб перевірити, чи є додаткові постраждалі серед мешканців будинку. На місці також працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки, які документують наслідки атаки.

Розслідування обстрілу триває, встановлюються всі обставини події.

