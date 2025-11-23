Фото: Національна поліція України

За добу в Донецькій області під час обстрілів загинули четверо цивільних, ще четверо отримали поранення

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За 22 листопада в Донецькій області від російських обстрілів загинули четверо цивільних та ще четверо отримали поранення. Інформацію підтвердили в поліції регіону.

Протягом дня зафіксовано понад 2 тисячі ударів по фронтовій лінії та житлових кварталах. Руйнування зазнали вісім цивільних об’єктів, серед них два житлових будинки.

Руйнування внаслідок обстрілів

У Краматорську внаслідок шести обстрілів загинули троє людей, ще двоє отримали травми. В Лимані обстріл забрав життя жінки. У Костянтинівці через удари FPV-дрона та артилерії постраждали двоє цивільних.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за воєнні злочини. Поліція та СБУ документують наслідки обстрілів та встановлюють усіх причетних до атак.

Нагадаємо, у Запоріжжі ворожий дрон влучив у вхід супермаркету на першому поверсі житлової багатоповерхівки, поранивши п'ятеро цивільних різного ступеня тяжкості.