Одещина під атакою: вогнеборці ліквідували пожежі на об'єктах енергетики
Внаслідок влучань на об'єктах енергетичної інфраструктури Одещини спалахнули пожежі
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що рятувальники разом із місцевою пожежною командою оперативно ліквідували займання.
Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 16 листопада окупанти знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, уламками та вибуховими хвилями були пошкоджені енергетичні об'єкти, зокрема й сонячна електростанція.
