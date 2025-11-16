13:13  16 листопада
Після гри ветеранів у Луцьку помер колишній гравець збірної України
09:39  16 листопада
У Хмельницькому знайшли левицю-втікачку: поліція відкрила справу
17:56  15 листопада
Дощі та місцями мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 16 листопада
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2025, 10:38

Одещина під атакою: вогнеборці ліквідували пожежі на об'єктах енергетики

16 листопада 2025, 10:38
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Одещини
Читайте также
на русском языке

Внаслідок влучань на об'єктах енергетичної інфраструктури Одещини спалахнули пожежі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що рятувальники разом із місцевою пожежною командою оперативно ліквідували займання.

Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 16 листопада окупанти знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, уламками та вибуховими хвилями були пошкоджені енергетичні об'єкти, зокрема й сонячна електростанція.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область атака російська армія дрони енергетика пожежа ДСНС
Росія атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 176 БпЛА
16 листопада 2025, 10:16
Ворог обстріляв три райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, є постраждалий
16 листопада 2025, 09:15
У Києві рятувальник ліквідовував пожежу у власній домівці, у яку влучили росіяни
14 листопада 2025, 17:49
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Після гри ветеранів у Луцьку помер колишній гравець збірної України
16 листопада 2025, 13:13
Українські бійці ліквідували за добу 860 окупантів та сотні одиниць техніки
16 листопада 2025, 12:24
На Сумщині ворог атакував житловий сектор: ліквідовано масштабну пожежу
16 листопада 2025, 11:49
Історична угода з Францією: Зеленський обіцяє посилення авіації та ППО
16 листопада 2025, 11:07
Росія атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 176 БпЛА
16 листопада 2025, 10:16
Криза на Банковій: чи запускається новий політичний сценарій
16 листопада 2025, 09:50
У Хмельницькому знайшли левицю-втікачку: поліція відкрила справу
16 листопада 2025, 09:39
Ворог обстріляв три райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, є постраждалий
16 листопада 2025, 09:15
Нічна атака на Одещину: дрони РФ пошкодили сонячну електростанцію
16 листопада 2025, 08:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Мар'яна Безугла
Вадим Денисенко
Всі блоги »