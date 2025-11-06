Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на 6 листопада 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2984 вакансії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Отже, вакансії тижня у Харківській області:

Начальник фінансового відділу – 55 000 грн. Сапер – 50 000 грн. Головний бухгалтер – 38 600 грн. Механік з ремонту транспорту – 30 000 грн. Інженер з нормування трудових процесів – 28 000 грн. Судовий експерт – 25 000 грн. Юрист – 24 950 грн. Фахівець з публічних закупівель – 23 700 грн. Апаратник оброблення зерна – 20 000 грн. Практичний психолог – 17 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.

