Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня
Станом на 6 листопада 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2984 вакансії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.
Отже, вакансії тижня у Харківській області:
- Начальник фінансового відділу – 55 000 грн.
- Сапер – 50 000 грн.
- Головний бухгалтер – 38 600 грн.
- Механік з ремонту транспорту – 30 000 грн.
- Інженер з нормування трудових процесів – 28 000 грн.
- Судовий експерт – 25 000 грн.
- Юрист – 24 950 грн.
- Фахівець з публічних закупівель – 23 700 грн.
- Апаратник оброблення зерна – 20 000 грн.
- Практичний психолог – 17 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.
Як повідомлялось, жителі Харківщини можуть отримати збільшені мікрогранти на власний бізнес. Програма реалізується за підтримки Харківської ОВА.
