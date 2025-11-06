14:58  06 листопада
В Одесі жорстоко побили тримісячну дитину: підозрювана – бабуся
12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
06 листопада 2025, 15:57

Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня

06 листопада 2025, 15:57
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Станом на 6 листопада 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2984 вакансії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Отже, вакансії тижня у Харківській області:

  1. Начальник фінансового відділу – 55 000 грн.
  2. Сапер – 50 000 грн.
  3. Головний бухгалтер – 38 600 грн.
  4. Механік з ремонту транспорту – 30 000 грн.
  5. Інженер з нормування трудових процесів – 28 000 грн.
  6. Судовий експерт – 25 000 грн.
  7. Юрист – 24 950 грн.
  8. Фахівець з публічних закупівель – 23 700 грн.
  9. Апаратник оброблення зерна – 20 000 грн.
  10. Практичний психолог – 17 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.

Як повідомлялось, жителі Харківщини можуть отримати збільшені мікрогранти на власний бізнес. Програма реалізується за підтримки Харківської ОВА.

Харківська область Харківська ОВА економіка вакансія робота
