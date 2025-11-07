Гранти та робочі місця: на Харківщині обговорили підтримку бізнесу

Фото: Харківська ОВА

У Харківській ОВА під час засідання платформи "Діалог влади та бізнесу" заслухали пропозиції підприємців і обговорили програми підтримки бізнесу

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зустріч проходила під головуванням заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького та заступника очільника ХОВА Євгена Іванова. У центрі обговорень були грантові та кредитні ініціативи, що сприяють розвитку підприємництва в регіоні.

З початку роботи державної програми "єРобота" в Харківській області 1516 осіб отримали понад 583 млн грн для започаткування чи розширення своєї справи, зокрема серед них 50 ветеранів бойових дій і членів їхніх родин, які скористалися спеціальним грантом. Це дозволило створити більше ніж 2,7 тис. робочих місць.

Окрім того, вісім підприємств із Харківської області отримали гранти на розвиток переробної галузі на загальну суму понад 42 млн грн, а три підприємства скористалися грантами для розвитку садівництва – сума підтримки склала понад 20 млн грн.

Тарас Висоцький акцентував увагу на практичних результатах роботи платформи, наголосивши, що зараз розробляється механізм компенсацій агровиробникам за використання їхніх земель для розміщення фортифікаційних споруд, а також ведеться підготовка програми допомоги підприємствам, які знаходяться у зоні ризикового землеробства. Планується збільшення частки грантів для підтримки садівництва та тепличного господарства.

Харківський регіон також активно впроваджує програму "Армія відновлення", яка має великий соціальний ефект. З початку її впровадження було видано понад 42 тисячі направлень на виконання соціально корисних робіт, до яких долучилися більше ніж 17 тисяч осіб, включно з внутрішньо переміщеними особами. У програму залучено понад 150 роботодавців, а також 53 громадські та благодійні організації.

Євген Іванов у ході заходу підкреслив важливість підтримки бізнесу та агропідприємств для розвитку області. Він наголосив, що начальник ХОВА Олег Синєгубов регулярно контролює ці питання, сприяючи запуску нових програм у співпраці з профільними службами та бізнес-середовищем.

Підприємці регіону під час діалогу представили ряд свіжих пропозицій щодо вдосконалення механізмів підтримки, серед яких:

страхування бізнесу у зонах близьких до бойових дій,

збільшення фінансування для приватних дитячих садків і центрів раннього розвитку з укриттями,

заходи з відновлення пошкоджених підприємств і бронювання ключових працівників для забезпечення стабільності у роботі бізнесу.

Нагадаємо, Харківська область готується розширити програму підтримки підприємців. З наступного року мешканці регіону зможуть претендувати на збільшені мікрогранти для відкриття або розвитку власного бізнесу, що відкриває нові можливості для малого підприємництва.