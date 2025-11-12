БпЛА росіян убив працівника охорони "Укрзалізниці"

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під час чергування на одному з інфраструктурних об’єктів залізниці загинув стрілець воєнізованої охорони "Укрзалізниці" внаслідок удару російського безпілотника

Про це повідомив голова АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, передає RegioNews.

За його словами, об'єкт мав обладнане укриття, де раніше перебував співробітник, проте удар БпЛА наздогнав його буквально за кілька кроків від укриття. Чоловік не встиг повернутись.

Перцовський додав, що всі обставини загибелі детально вивчать, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Нагадаємо, в ніч на 12 листопада ворог атакував Україну 121 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.