Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Зафіксовано влучання ворожого бойового дрона у Холодногірському районі. Будьте обережні – ще група ворожих БПЛА суне на місто", – повідомив спочатку посадовець.

Згодом він повідомив про ще два удари по Холодногірському району міста.

