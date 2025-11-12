09:38  12 листопада
12 листопада 2025, 11:36

Росіяни атакували FPV-дроном Гуляйполе на Запоріжжі: є поранений

12 листопада 2025, 11:36
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В середу, 12 листопада, російські військові атакували FPV-дроном Гуляйполе Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки постраждав 52-річний чоловік. Він отримав множинні поранення кінцівок та тулуба.

"Постраждалому надається уся необхідна медична допомога", – зазначив посадовець.

Нагадаємо, вранці 12 листопада росіяни атакували безпілотниками Холодногірський район Харкова. Пошкоджено виробниче підприємство та приватні будинки. Кількість постраждалих збільшилася до трьох.

