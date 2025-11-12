08:21  12 листопада
Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
08:13  12 листопада
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
20:58  11 листопада
В Україні суттєво зросли ціни на продукти: Держстат назвав цифру
12 листопада 2025, 08:57

Сили ППО знешкодили 90 російських дронів, які вночі атакували Україну

12 листопада 2025, 08:57
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 12 листопада ворог атакував Україну 121 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 90 ворожих дронів, які атакували північ, схід, південь та центр країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.

Атака на Україну 12 листопада 2025 року
Название

Нагадаємо, вночі 12 листопада росіяни вдарили по трьох районах Дніпропетровщини. Внаслідок атак ошкоджено підприємства та будинки, загинув чоловік.

Україна війна обстріли ППО безпілотники дрон
Росіяни атакують Харків: у місті пролунали вибухи
12 листопада 2025, 09:26
Операція "Мідас": підсумки по гарячих слідах
12 листопада 2025, 08:58
Нічна атака на Одесу: пошкоджена багатоповерхівка
12 листопада 2025, 08:51
В Україні планують карати за розголошення наслідків обстрілів
12 листопада 2025, 08:45
Герман Галущенко відсторонений від обов'язків міністра юстиції
12 листопада 2025, 08:31
На Вінниччині судитимуть посадовців ЗСУ за розтрату коштів на закупівлях
12 листопада 2025, 08:28
Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
12 листопада 2025, 08:21
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
12 листопада 2025, 08:13
Росіяни вдарили по трьох районах Дніпропетровщини: пошкоджено підприємства та будинки, загинув чоловік
12 листопада 2025, 07:55
