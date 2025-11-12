Сили ППО знешкодили 90 російських дронів, які вночі атакували Україну
У ніч на 12 листопада ворог атакував Україну 121 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 90 ворожих дронів, які атакували північ, схід, південь та центр країни.
Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.
Нагадаємо, вночі 12 листопада росіяни вдарили по трьох районах Дніпропетровщини. Внаслідок атак ошкоджено підприємства та будинки, загинув чоловік.
