Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 12 листопада ворог атакував Україну 121 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 90 ворожих дронів, які атакували північ, схід, південь та центр країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.

Нагадаємо, вночі 12 листопада росіяни вдарили по трьох районах Дніпропетровщини. Внаслідок атак ошкоджено підприємства та будинки, загинув чоловік.