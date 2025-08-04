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04 серпня 2025, 21:55

Обстріли, вибухи, військова техніка: росіяни нашкодили екології Харківщини на понад 500 мільярдів гривень

04 серпня 2025, 21:55
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Фото: Генштаб ЗСУ
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Екологи підрахували, як росіяни нашкодили екології в Харківській області. Найбільше постраждали земельні ресурси

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

З початку повномасштабної війни російська агресія призвела до забруднення повітря, ґрунтів і води на Харківщині. Екологічні збитки загалом перевищили 527 мільярдів гривень.

Найбільше постраждали земельні ресурси. Внаслідок артилерійських обстрілів, вибухів та техніку окупантів знищено або забруднено понад 7,5 мільйона квадратних метрів ґрунту. Це близько 516,7 мільярда збитків.

Що стосується повітря, то через масові пожежі, вибухи снарядів і ракет в атмосферу потрапило понад 548 тисяч тонн шкідливих речовин. Збитки становлять 3,9 мільярда гривень.

Зокрема, у водойми Харківської області потрапило 86 тонн забруднюючих речовин, а обсяги самовільного водозабору склали понад 482 мільйонів кубометрів. Збитки становлять 7,3 мільярда гривень.

Нагадаємо, у прифронтових лініях та на узбережжі Дніпра у захопленій частині Запорізької області росіяни спеціально затоплюють поля, аби спробувати ускладнити рух української техніки. Це, зокрема, унеможливлює ведення сільського господарства.

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