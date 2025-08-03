На Запоріжжі росіяни накрили вогнем рятувальників
У Запорізькій області російські окупанти атакували українських рятувальників. Це сталось, коли гасили пожежу
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
У прифронтовому Гуляйполі рятувальники потрапили під вогонь росіян. Це сталось, коли вони гасили пожежу авто у місті. Обстрілом було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.
"На щастя, особовий склад не постраждав", - повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, раніше росіяни атакували Миколаївську область. Внаслідок обстрілу ворога пошкоджені приватні житлові будинки. Відомо, що семеро місцевих жителів постраждали.
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